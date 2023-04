Schleuser und Drogen im Visier: VOL.AT bei der Großkontrolle der Polizei

Illegale Einreisen im Fokus der Ermittler

Vor allem bei den illegalen Einreisen bemerkten die Beamten in den letzten Monaten eine Zunahme. So konnten zuletzt auf der Route über Vorarlberg auf die A96 beinahe täglich Personen angehalten werden, die illegal ins Bundesgebiet eingereist waren.

Kontrollstelle Sigmarszell

Anlässlich der verstärkten Kontrollen rund um den letzten G7 Gipfel in Elmau wurde der Kontrollplatz an der A96 Höhe Sigmarszell ausgebaut und bietet nun für regelmäßige Kontrollen einen idealen Standort. Während das ganze Jahr über im Rahmen der Schleierfahndung kontrolliert wird, finden nun auch mehrmals im Jahr große gemeinsame Kontrollen von Zoll, Bundespolizei und Landespolizei statt. "Damit können wir uns auch ein besseres Lagebild machen, wo aktuell die Schwerpunkte liegen. Sei es nun bei der illegalen Einreise, oder dem Schmuggel von Drogen oder Waffen", so der Einsatzleiter der Bundespolizei im Gespräch mit VOL.AT.

Über 20 Beamte im Einsatz

Ein Großeinsatz wie am Donnerstag, bedeutet auch immer eine logistische Herausforderung für die Polizei. So waren über 20 Beamte und zwei Drogenspürhunde des Zolls im Einsatz. Bereits bei der Abfahrt Lindau war ein erster Kontrollpunkt um Fahrzeuge die eventuell die Kontrollstelle umfahren wollten festzustellen. Auf der Autobahn selbst wurde der Verkehr bereits vor der Kontrollstelle durch die Beamten verlangsamt und schließlich auf einer Spur zusammengefasst. Dadurch konnten dann Beamte einzelne Fahrzeuge die verdächtig erschienen auf den Kontrollplatz ableiten.

Fernreisebusse und Transporter im Visier der Ermittler

Vor allem Transporter und auch Fernreisebusse erwecken das Interesse der Beamten, aber auch teure Luxusfahrzeuge waren Ziel der Kontrollen. "Gerade in den Fernreisebussen haben wir beinahe jedes Mal einen Treffer, da viele Migranten diese kostengünstige Reisemöglichkeit nutzen", so ein Beamter im Gespräch. Während noch am Montag Morgen eine Streife in einem Fernreisebus aus Barcelona sechs Syrer anhalten konnten, verliefen die Kontrollen von zwei Bussen aus Italien am Abend ergebnislos.