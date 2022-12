Schleuser in Hörbranz verhaftet: Mailand-Memmingen über Nacht

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, hat die deutsche Bundespolizei zwei mutmaßliche Schleuser am Grenzübergang Hörbranz hinter Gitter gebracht.

Die beiden Ägypter hatten versucht, am Vortag fünf syrische Migranten über den Grenzübergang Hörbranz unerlaubt nach Deutschland zu befördern.

Lindauer Bundespolizisten stoppten am frühen Mittwochmorgen auf der BAB 96 einen vollbesetzten Siebensitzer-Pkw mit italienischer Zulassung. Der Fahrer sowie der Beifahrer, beide ägyptische Staatsangehörige, verfügten über italienische Dokumente, welche jedoch nicht die Einreise nach Deutschland legitimierten. Bei den fünf Insassen handelte es sich um syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 15 und 36 Jahren, die entweder ohne die notwendigen Aufenthaltstitel oder gänzlich ausweislos reisten.

800 Euro für die Reise von Mailand nach Memmingen

Drei der Fahrzeuginsassen gaben später an, dass sie am Dienstagabend in Mailand gestartet seien und für die erfolgreiche Fahrt nach Memmingen 800 Euro pro Person fällig geworden wären. Die Bundespolizisten ermittelten außerdem, dass dem Fahrer von seinem Freund, dem Beifahrer, 500 Euro für die Fahrt versprochen worden waren.