Video von spektakulärem Cobra-Einsatz in Feldkirch - Action wie in Hollywood

Am Dienstag hat das Einsatzkommando Cobra bei einem Einsatz in Feldkirch mit einer speziellen Abseiltechnik einen Mann daran hindern können, aus einem Fenster zu springen.

Auf Anordnung der Fremdenbehörde sollten die Cobra-Beamten am vergangenen Dienstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Feldkirch einen 22-jährigen Marokkaner festnehmen. Der junge Mann setzte sich aber zur Wehr, griff zu einem Messer und drohte aus dem Fenster zu springen. Der ausführliche Ablauf des Cobra-Einsatzes - VOL.AT hat berichtet - ist im Artikel "Festnahme in Feldkirch - Cobra verhindert Fenstersprung" beschrieben.

"Krass" - Szenen wie aus Hollywood

Was folgte, und im Polizeibericht lediglich als spezielle Abseiltechnik beschrieben wird, sind Szenen wie aus einem Hollywood-Actionfilm. Ein Video der Cobra-Aktion ist auf der Social-Media-Plattform TikTok aufgetaucht.

Am Fenster in einem Zimmer im Stockwerk über dem 22-jährigen Marokkaner, der im vierten Stock auf der Fensterbank sitzt, macht sich ein Cobra-Beamter zum Abseilen bereit. Davon merkt der mit Selbstmor drohende Mann einen Stock tiefer nichts, er wird augenscheinlich von weiteren Beamten in seinem Zimmer abgelenkt.

Als der Cobra-Beamte am Seil das "Go" für seinen Einsatz bekommt (der Befehl "go go go" über Funk ist im Video zu hören), geht alles blitzschnell. Der Beamte lehnt sich leicht zurück, lässt sich ins Seil fallen, stößt sich einmal kurz von der Hauswand ab, schwingt ein wenig zurück und nach unten auf Höhe des Marokkaners und befördert den Mann mit einem Tritt in den Rücken zurück in sein Zimmer, wo er festgenommen werden konnte. Ein "Krass" von abseits der Kamera beschreibt die Aktion treffend.

Sowohl der Cobra-Beamte, als auch der festgenommene 22-Jährige blieben bei der Aktion unverletzt.