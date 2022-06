VGT: Protest gegen Vollspaltenböden

Diese Woche protestiert der VGT gegen die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden. Auch in Dornbirn liefen Tierschützer auf.

Das Tierleid liegt in den Regalen, ist sich der Verein Gegen Tierfabriken (VGT) sicher. Der Lebensmittelhandel beeinflusse die österreichische Landwirtschaft massiv, so die Tierschützer. Darauf soll in dieser Aktionswoche aufmerksam gemacht werden. Österreichweit gibt es Proteste vor Spar-Einrichtungen. Den Anfang machten heute Aktionen vor der Zentrale von Spar in Dornbirn und bei der Hauptzentrale in Salzburg. Weitere Standorte sollen folgen.