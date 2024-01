VfGH schmetterte Beschwerde gegen Immo-Kreditregeln ab

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Behandlung eines Antrags gegen die im August 2022 verschärften Immobilien-Kreditregeln "mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg" abgelehnt.

Ein Vorarlberger, dessen Kreditantrag für den Kauf einer Wohnung abgelehnt wurde, hatte sich an den VfGH gewandt. "Die FMA hat die Verordnung jedoch entsprechend dem im Bankwesengesetz (BWG) vorgesehenen Verfahren erlassen", teilte der Verfassungsgerichtshof am Mittwoch in einer Aussendung mit.