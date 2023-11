Hypothekarkredite in Vorarlberg: KIM-Verordnung trifft junge Hausbauer hart

Die aktuelle Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) hat eine Bremse für Hypothekarkredite in Vorarlberg und ganz Österreich bedeutet. Junge Menschen unter 35 leiden besonders unter den neuen Regularien.

Dämpfer für den Immobilienmarkt in Vorarlberg

In den ersten drei Quartalen 2023 hat sich das Volumen der Hypothekarkredite in Vorarlberg um 51,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum reduziert. Die Einführung der KIM-Verordnung, gekoppelt mit gestiegenen Zinsen, erschwert den Zugang zu Immobilienfinanzierungen. Mit einem Rückgang von 50,6 Prozent österreichweit, zeigt sich in Vorarlberg ein überdurchschnittlicher Einbruch, der vor allem junge Erwachsene trifft.

Hartes Umfeld für junge Bauherren

Der Zugang zu Hypothekarkrediten für unter 35-Jährige hat sich dramatisch verschlechtert. In dieser Altersgruppe sank die Anzahl der gewährten Kredite um 57,6 Prozent. Der Traum vom Eigenheim scheint für viele in weite Ferne gerückt. Laut Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG, stellt die aktuelle KIM-Verordnung ein Hindernis dar, das eine flexible Kreditvergabe, angepasst an ökonomische Rahmenbedingungen, erschwert. Die Auswirkungen werden auch in der Baubranche spürbar, da die Nachfrage und somit auch die Auftragslage für neue Wohnbauprojekte sinkt.