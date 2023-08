Versuchter sexueller Übergriff auf 7-Jährige in Feldkirch – Täter auf der Flucht

Wie am Mittwoch bekannt wurde, kam es vergangene Woche zu einem weiteren Übergriff auf ein kleines Mädchen in Feldkirch.

Nachdem am Dienstag bereits ein sexueller Missbrauch an einer Minderjährigen im Montafon bekannt wurde, gibt es nun einen weiteren Vorfall in Vorarlberg, in dem die Polizei ermittelt.