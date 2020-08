Vernissage #labyrinth in Bregenz

Am vergangenen Freitag fand in der Villa KunstSinn eine "coronataugliche" Vernissage statt. Im prächtigen Garten der Villa KunstSinn wurde die neue Ausstellung #labyrinth der Künstlerin Evelyn Pröll eröffnet.

Kunst, die zum Nachdenken anregt

Katharina Geißler führte dann vor den "Toren des Labyrinths" in das Werk ein: "Die Beziehung zwischen Subjekt und Welt wird in der Metaphorik des 'Labyrinths' verquickt. Das Labyrinth ist als Gefüge zu verstehen, das ein Ort der Konfrontation, des Beobachtens oder der Begegnung sein kann. Dabei stößt man auf Fragen, wie: Was bringen wir als Vorannahmen mit? Welche Assoziationen leiten uns? Wie treten wir mit dem Beobachteten in Kontakt?"