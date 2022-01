Vermögenskluft, Europa und Neues aus Damüls

Wirtschaftsexperte Dr. Matthias Schnetzer, Damülser Bürgermeister Stefan Bischof und EU Youth-Activist Dave Kock heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Corona ist eine Pandemie der Ungleichheit", so der Wirtschaftsexperte der Arbeiterkammer Dr. Matthias Schnetzer. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich wieder mehr Menschen armutsgefährdet. Die Kurzarbeit habe geholfen viele Arbeitsplätze zu retten, dafür mussten die Menschen Gehaltseinbußen hinnehmen. Es zeigt sich aber auch, dass die Pandemie die Superreichen noch reicher gemacht habe. "Denn während der Arbeitsmarkt darniederlag haben sich die Aktienmärkte relativ bald wieder erholt", so Dr. Matthias Schnetzer. Über die Einkommens- und Vermögensverteilung zu Pandemie-Zeiten spricht der Vorarlberger heute mit Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".