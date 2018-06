Verletzte Frau in Liechtenstein: Kleinkind war auch am Tatort

Der Mann, der am Freitag seine Frau in Schaan in Liechtenstein beinahe zu Tode prügelte, wurde wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen. Die Frau befindet sich im künstlichen Koma.

Nach einem Besuch bei einem Bekannten in Schaan, gemeinsam mit dem sieben Monate alten Kind und einem Hund, war das Ehepaar am Freitag zu Fuß nachts um 2.00 Uhr vermutlich auf dem Heimweg. Die beiden stritten sich heftig, wobei der Ehemann seine Frau immer wieder schlug. Schliesslich eskaliert der Streit: Der Mann schlug seine Frau so fest, dass sie bewusstlos liegen blieb.

Kind in Obhut Um 5.30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein und die Frau wurde mit schweren Verletzungen am Kopf ins Spital geflogen. Sie befindet sich noch im künstlichen Koma. Der Ehemann, das Kind und der Hund konnten noch am Tatort von der Polizei angetroffen werden.

Das Kind wurde nicht verletzt und in Obhut gebracht. Die Polizei geht von einem Beziehungsstreit aus. Der Mann ist wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Das Motiv ist noch nicht bekannt.