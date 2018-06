In Schaan in Liechtenstein wurde eine schwerverletzte Frau auf einer Wiese gefunden.

In Schaan in Liechtenstein wurde eine schwerverletzte Frau auf einer Wiese gefunden. ©Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Schaan in Liechtenstein wurde eine schwerverletzte Frau auf einer Wiese gefunden. ©Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwer verletzte Frau in Schaan gefunden

In Schaan in Liechtenstein hat die Polizei einen Wiesenbereich großräumig abgesperrt. Hier wurde am Morgen eine bewusstlose Frau gefunden. Sie war schwer verletzt.

“Die Landespolizei hat am frühen Morgen eine Meldung erhalten, daß in Schaan, genauer gesagt im Rösle eine bewusstlose Frau mit schwersten Verletzungen am Rande eines Feldweges aufgefunden worden ist,” zitiert “FM1Today.ch” Sybille Marxer, Mediensprecherin der Landespolizei.

Die Frau wurde ins Spital geflogen. Die Landespolizei ermittel derzeit, was genau vorgefallen ist. “Ein Gewaltverbrechen können wir nicht ausschließen,” sagt Marxer.

Die Landespolizei Liechtenstein will am Nachmittag über den aktuellen Stand infomieren.