Verkehrsunfall: Pkw kracht in Glasfassade

Ein Verkehrsunfall in Götzis führte zur Kollision zweier Pkws, wobei einer der Wagen in die Glasfassade eines Firmengebäudes krachte.

Am Dienstag gegen 11:00 Uhr kam es in Götzis zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker wollte von der Appenzellerstraße in die Lastenstraße einbiegen und übersah dabei wohl einen herannahenden Pkw. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei in weiterer Folge ein Fahrzeug in die Glasfassade eines lokalen Handwerksbetriebs krachte.