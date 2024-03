Pkw-Kollision in Götzis – eine Person leicht verletzt

Verkehrsunfall in Götzis: Pkw-Kollision mit Glasfassade führt zu Verletzungen und Schäden

Am Dienstagvormittag kam es in Götzis zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker wollte der von der Appenzeller Straße in die Lastenstraße abbiegen und kollidierte mit einem schwarzen Pkw, der auf der Lastenstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Pkw direkt in die Glasfassade des Dorfinstallateurs geschleudert.