Verkehrsregeln für Führerschein-Neulinge im Ausland

Junge Fahrer müssen sich über die Promille-Grenzen im Ausland informieren. Während Österreich und die Schweiz während der Probezeit 0,1 Promille erlauben, gilt in Deutschland, Bosnien und Herzegowina sowie Slowenien eine strikte 0,0 Promille-Grenze für Führerscheinneulinge und jene unter 21 Jahren. Andererseits zeigen sich Spanien und Portugal mit 0,3 bzw. 0,2 Promille für Neulinge etwas toleranter. Unabhängig davon betont der Mobilitätsclub die Bedeutung von 0,0 Promille am Steuer unter dem Leitsatz "don’t drink and drive" .

Besondere Tempolimits

In einigen Ländern müssen junge Fahrer niedrigere Geschwindigkeiten einhalten. In Frankreich gelten z.B. 80 km/h auf Landstraßen, 100 km/h auf Schnellstraßen und 110 km/h auf Autobahnen. In Kroatien und Italien gibt es ähnliche Regelungen, wobei Reiseexpertin Yvette Polasek österreichischen Junglenkern rät, sich an diese Beschränkungen zu halten, um Schwierigkeiten zu vermeiden.