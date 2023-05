EU will Führerschein auf Zeit einführen

Ziel ist die Reduzierung von Verkehrstoten: Deshalb plant die EU-Kommission in Brüssel derzeit eine unionsweite Führerscheinreform die unter anderem einen Führerschein auf Zeit beinhaltet.

Darüber hinaus ist die Einführung eines unionsweit gültigen digitalen Führerscheins angedacht. Weitere Vorhaben sind etwa Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung des Entzugs der Lenkberechtigung, ein erleichterter Umtausch des Führerscheins aus einem Drittland sowie die Einführung einer Ausbildungsform des begleitenden Fahrens ab dem 17. Lebensjahr für die Klassen B und C.

Kritik an Altersregelung

Korosec verweist neben dem Thema der Altersmobilität darauf, dass es statistisch gesehen kein signifikant unterschiedliches Unfallrisiko zwischen jüngeren und älteren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern gibt: "Ältere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer stellen kein größeres Sicherheitsrisiko dar als andere Altersgruppen. Deshalb dürfen sie auch nicht anders behandelt werden als alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Ich spreche mich aber für sinnvolle Maßnahmen für mehr Sicherheit beim Autofahren aus, beispielsweise freiwillige Fahrtauglichkeitsuntersuchungen bei ÖAMTC oder ARBÖ. Ich werde mich zusammen mit dem Österreichischen Seniorenrat daher entschieden gegen all jene stellen, die ältere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer pauschal verurteilen, stigmatisieren und diskriminieren!"

Kritik kommt auch von den Seniorenratspräsidenten Dr. Peter Kostelka und Ingrid Korosec zu den Plänen der EU. "Das ist ein klarer Fall von Altersdiskriminierung, das darf so in dieser Form in Österreich nicht umgesetzt werden", kritisiert Präsident Kostelka.