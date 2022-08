Verkehrsprojekte: Rauch-Aussagen sorgen für Irritation im Ländle

Die Forderung von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) nach einem Umdenken in der Vorarlberger Verkehrspolitik stößt bei WKV und IV auf Unverständnis.

"Stadttunnel ist vergrabenes Geld": Rauch fordert Umwidmung

"Es ist an der Zeit, dass wir als Regierende begreifen, was es geschlagen hat", so Rauch am Donnerstag in dem Interview auf den Starkregen in seiner Heimat vergangene Woche angesprochen. Das bedeute auch, Projekte in Frage zu stellen oder Geld umzuwidmen.