"Eine derartige Verdichtung hatten wir lange nicht"

Vor allem die kleinen Pensionen könnten stärker als um 5,8 Prozent steigen, lässt Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) bei Vorarlberg LIVE durchblicken. Antiquierte Projekte wie die S18 gehörten abgesagt. Beim Klimaschutzgesetz müsse die ÖVP ihre Blockade aufgeben.

Mich hat die Situation nachdenklich gemacht. Es ist vielleicht ein bisschen unbotmäßig, sich von Wien aus einzumischen, aber da spreche ich auch als Vater, Großvater und Bürger dieses Landes. Es ist an der Zeit, dass wir als Regierende begreifen, was es geschlagen hat. Das heißt auch, Projekte in Frage zu stellen oder Geld umzuwidmen. Es kann nicht sein, dass man an antiquierten Vorhaben wie der S18 oder dem Stadttunnel festhält. Das Geld wäre deutlich besser in Klimaschutzmaßnahmen angelegt, etwa in der Sanierung von Schutzwäldern oder im Ausbau der Wasserkraft und Photovoltaik. Der Stadttunnel kostet mindestens 300 Millionen Euro. Das ist in etwa die Größenordnung eines Pumpspeicherkraftwerks der Illwerke Vkw. Das Kraftwerk bringt einen Nutzen für die Zukunft. Der Stadttunnel ist vergrabenes, verlochtes Geld.