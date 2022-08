Pensionsverhandlungen, junge Zukunft und feinste Kulinarik

Mit Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen und der Jugend-Staatssekretärin seitens der ÖVP, Claudia Plakolm, sind am Donnerstag zwei Vertreter der Bundesregierung bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast. Moderatorin Magdalena Raos empfängt zudem Haubenköchin Milena Broger vom Restaurant Weiss in Bregenz.

Sie hat sich in der Küche bereits Hauben er-kocht, die weite Welt bereist und sich mit dem eigenen Restaurant in der Landeshauptstadt bereits den nächsten Lebenstraum erfüllt. Geboren in Guatemala ist Milena Broger mit nur 30 Lebensjahren aus dem Bregenzerwald ein Star der Kochszene und heute im Gespräch mit VN-Redakteurin Magdalena Raos bei "Vorarlberg LIVE".