Verkehrsprognose für das Osterwochenende: Staus und Verzögerungen erwartet

Während sich viele auf ein langes Osterwochenende freuen, warnt der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf Österreichs Straßen. Der Karfreitag-Feiertag in Deutschland, gepaart mit günstigen Wetteraussichten, wird voraussichtlich nicht nur Skifahrer, sondern auch Ausflügler in Bewegung setzen.

Besonders am Karfreitag ist auf den Hauptverkehrsrouten des Landes mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Am Ostermontag werden die längsten Verzögerungen durch die Rückreisewelle erwartet.

In den westlichen Regionen Österreichs zieht es viele in die Skigebiete, während auch beliebte Ausflugsziele wie das Salzkammergut, die Kärntner Seen oder die Wachau verstärkt angesteuert werden. Diese Gebiete müssen sich auf einen starken Zu- und Abstrom von Besuchern einstellen.