Ferienstart sorgt für Stau: Reiseverkehr in Österreich erreicht Höhepunkt

Mit dem Start der Osterferien in Österreich und Teilen Deutschlands zeichnet sich ein verstärktes Reiseaufkommen ab, besonders Richtung Ost- und Südosteuropa sowie in die heimischen Skigebiete.

Zum Beginn der Osterferien in Österreich sowie in mehr als der hälfte der deutschen Bundesländer, prognostiziert der ÖAMTC ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Haupttransitrouten.

©APA/dpa/Marcus Brandt

Mit besonders dichtem Verkehr muss laut dem ÖAMTC in Richtung der osteuropäischen Länder, beginnend am Grenzübergang Suben entlang der Innkreis-, West-, Außenring- und Ostautobahn bis hin zum Grenzübergang Nickelsdorf gerechnet werden. Hingegen dürften die Reisen in den Süden aufgrund des frühen Ferienstarts etwas zurückgehen.

©APA/DPA/Matthias Balk

Im Gegensatz dazu ist vor allem bei den Zufahrtswege zu den Skigebieten mit lebhaften Verkehr zurechnen. Zudem sorgt die Marillenblüte in der Wachau für zusätzlichen Reiseverkehr.

©APA/HELMUT FOHRINGER

Besonders am Ferienbeginn, am Samstag, den 23. März, sowie am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag sind Verzögerungen vorprogrammiert. Der ÖAMTC erwartet zwar kein Verkehrschaos, doch insbesondere vor Baustellen, wie bei der Tunnelkette Werfen auf der A10, sind Staus unvermeidlich.

©ÖAMTC

Stauwarnungen und Alternativrouten

Besonders die traditionellen Wintersportrouten in Tirol und Salzburg könnten laut dem ÖAMTC überlastet sein. Im Osten zieht es viele Besucher in die Wachau, was an den Donauufern für Verzögerungen sorgen dürfte. Deshalb empfiehlt es sich hier auf das Fahrrad umzusteigen, um die Marillenblüte zu genießen. Baustellen auf der Tauern- und Pyhrn Autobahn sowie Grenzübergänge werden ebenfalls für Staus sorgen, wobei in Tirol alternative Routen über die Seefelder- oder Achensee Straße zunehmend genutzt werden.

©APA/EXPA/JOHANN GRODER

Besondere Veranstaltung: Ski-Weltcupfinale in Saalbach

Das Ski-Weltcupfinale findet vom 22. bis 24. März in Saalbach statt. Besucher werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, für die auch die Weltcup-Tickets gelten. Bei der An- und Abreise mit dem Pkw sollten großzügige Zeitpuffer eingeplant werden, besonders auf der Pinzgauer Straße und im Raum Zell am See.

Hinweis auf Durchfahrtsverbote

Der ÖAMTC erinnert daran, dass bis Ostermontag Rampensperren entlang der Tauern Autobahn in Salzburg bestehen und die Transit-Fahrverbote in Tirol auf bestimmten Straßen bis zum 1. April gültig sind.