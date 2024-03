Spritpreis-Explosion zu Ostern: Höchststand bei Preisen am Karfreitag erwartet

Eine Analyse des ÖAMTC zeigt, dass die Spritpreise am Karfreitag deutlich über denen von Ostersonntag und -montag liegen. Tipps für günstigeres Tanken und die aktuellen Spritpreistrends.

Der ÖAMTC hat in einer Untersuchung die Spritpreise rund um das Osterwochenende der letzten vier Jahre analysiert und kommt zu einem klaren Ergebnis: Am Karfreitag sind die Spritpreise signifikant höher als an den folgenden Tagen. Mit einer Preissteigerung zwischen 3,5 und 5,5 Cent pro Liter empfiehlt der Mobilitätsclub, wenn möglich, diesen Tag für das Tanken zu meiden. Die Differenz entspricht dem Wert eines Schokohasen pro Tankfüllung. Für Autofahrer, die eine längere Fahrt über die Feiertage planen, lohnt sich ein Preisvergleich im Voraus.