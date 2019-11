Verdächtiger war nicht der „Autozerkratzer“

Wer die 21 Autos auf Bregenzer Casinoparkplatz beschädigt hat, bleibt somit offen.

Glück und Erleichterung

Der Angeklagte hat einen Job, hält selbst viel von Autos und beteuert, dass er niemals im Leben jemandes anderen Auto zerkratzen würde. Er war zwar in jener Nacht ordentlich betrunken und hatte mit seinem Gesang für Ärger gesorgt, doch an dem angeblichen Werkzeug werden keinerlei Lackspuren gefunden. „Es gibt viel zu viele Zweifel“, fällt Richter Michael Fruhmann einen Freispruch. Der Angeklagte ist vor allem angesichts des hohen Sachschadens sehr erleichtert. Und auch Walla freut sich, er war von Anfang an überzeugt: „Mein Mandant war zur falschen Zeit am falschen Ort“. Dementsprechend engagiert verteidigte er den Arbeiter. Mit Erfolg. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.