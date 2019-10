Verdacht: Zwei Schüler von Lehrer missbraucht

Höchster Privatschullehrer soll sich an achtjährigem Schüler an der Schule vergriffen haben. Und der Schulleiter soll einen anderen seiner Schüler bei privaten Unternehmungen missbraucht haben.

Zum Ermittlungsverfahren gegen den inhaftierten Lehrer einer privaten Höchster Volksschule liegen neue, inoffizielle Informationen vor. Demnach besteht der Verdacht, dass der Lehrer zwei damalige Schüler der von ihm geleiteten Privatschule missbraucht hat. Wie die NEUE am Sonntag aus informierten Kreisen des Weiteren in Erfahrung bringen konnte, wird dem 62-jährigen Pädagogen vorgeworfen, er habe sich an einem seiner Schüler in der Schule vergriffen. Bei beiden mutmaßlichen Opfern handelt es sich dem Vernehmen nach um Buben, die zu den behaupteten Tatzeiten acht Jahre alt gewesen sein sollen. Sie sollen in der kommenden Woche am Landesgericht Feldkirch kontradiktorisch befragt werden.