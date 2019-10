Verdacht: Zwei Buben von Lehrer missbraucht

Suspendierter Leiter (62) einer privaten Höchster Volksschule befindet sich seit 24. September in U-Haft, weil er zumindest zwei Kinder sexuell missbraucht haben soll.

U-Haft verlängert

Stütler und Rusch gaben lediglich bekannt, dass gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses ermittelt werde. Wegen Tatbegehungsgefahr sei bereits am 24. September U-Haft gegen den Pädagogen verhängt worden, teilte Stütler am Dienstag auf Anfrage mit. In der Zwischenzeit sei in der Vorwoche die Untersuchungshaft um einen Monat verlängert worden.

Am 23. September hat die Polizei den 62-Jährigen festgenommen, wie die NEUE in Erfahrung bringen konnte. Demnach ist die Festnahme während einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Lehrers erfolgt. Bereits am 5. September erging nach einer Strafanzeige der erste Bericht der Polizei an die Staatsanwaltschaft.