Missbrauchsverdacht gegen Höchster Schulleiter

Schwerer Missbrauchsverdacht gegen einen Höchster Schulleiter. Dieser soll sich an Kindern vergangen haben. Wie die "Vorarlberger Nachrichten" in ihrer Montagsausgabe berichten, sitzt der Schulleiter der Montessori-Volksschule "Schulstube" wegen des Missbrauchsverdacht schon seit Mitte der vergangenen Woche in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann.