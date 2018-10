Verboten oder Erlaubt - Was man am Handy nicht darf

Jeder hat eines, kaum einer kann noch ohne - Das Smartphone. Einige Handy-typische Aktionen sind aber schlicht verboten.

Laut Musik hören, spontan ein Foto knipsen oder im Straßenverkehr ins Handy schauen sind Beispiele dafür, wie Handynutzer sich und andere in Gefahr bringen. Was davon ist aber überhaupt erlaubt?

Was darf man am Handy?

Man würde sich wundern, was de facto alles verboten ist. Ein kurzer Blick ins Handy beim Überqueren einer Straße sei unproblematisch, so Rechtsanwalt Johannes Bügler im Interview, während “Dauer-Starren” schlicht verboten ist. Das Gesetz schreibt vor so am Straßenverkehr teilzunehmen, dass man keine Ablenkung durch ein Mobiltelefon hat.