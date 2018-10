Mit dem Smartphone zum Profi-Fotograph

Die heutigen Smartphones werden technisch immer besser. Auch die integrierten Kameras liefern bessere Fotos. Doch mit welchem Zubehör lassen sich noch bessere Ergebnisse erzielen?

Für viele Nutzer existieren mehrere Gründe, ihrem Smartphone beim Fotographieren treu zu bleiben. So sind separate Kameras meist teuer und unhandlich. Man hat sie selten im Alltag bei sich, kommt mit den verschiedenen Einstellungen nicht klar oder finden es einfach angenehmer, die Fotos direkt vom Handy aus zu versenden. Mit folgendem Zubehör kann der Hobby-Fotograph dennoch die Mittel eines professionellen Fotographen verwenden.

Sie wollen ein Gruppenfoto machen und ärgern sich, als Fotograph nie auf dem Bild zu sein? Natürlich hat jedes Handy einen eingebauten Selbstauslöser, doch bis man das Telefon positioniert und sich zu der Gruppe gesellt hat, geht der Auslöser meist schon vorher los. Nach einigen Bildern mit dem hektischen Fotograph vor der Linse, hat sich dieses Experiment für die Meisten erledigt. Mit einer Bluetooth-Fernbedienung schaffen sie Abhilfe. Bequem können sie per App den Auslöser drücken und sind nun auf jedem Foto zu finden.

4. Dolly

Was ist denn bitte ein Dolly fragen sie sich? Mit diesem Zubehör imitieren sie den Kamerawagen (Dolly) bei Filmproduktionen. Bringen sie das Handy darauf an und schaffen sie damit ruhige Bewegungsabläufe in ihren Videos. Für die Fotographie kann man sich ebenfalls kreative Einsatzmöglichkeiten überlegen.