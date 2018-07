Verbale Entgleisung: Causa Berchtold ist auch im Vorarlberger Landtag angekommen

Weiter Wirbel um angebliche Aussagen von Feldkirchs Bürgermeister Wilfried Berchtold: Dieser soll die Grüne Stadträtin Marlene Thalhammer als "intelligenzbefreit" und "dumm" bezeichnet haben. Jetzt wurde der Ekalt auch im Vorarlberger Landtag thematisiert.

Schwere Vorwürfe: Bei der öffentlichen Stadtvertretersitzung in Feldkirch kam es am Dienstag scheinbar zu einem Eklat. Bürgermeister Wilfried Berchtold habe die grüne Stadträtin Marlene Thalhammer als “intelligenzbefreit” und bezeichnet ( hier geht es zum VOL.AT-Vorbericht ).

Die Grünen forderten deswegen eine Mäßigung Berchtolds bei der Führung der Sitzungen. Laut Nina Tomaselli, Landtagsabgeordnete und ebenfalls Stadträtin in Feldkirch, habe er daraufhin geantwortet: “Das nächste Mal sage ich anstatt intelligenzbefreit dumm, okay?” Die Grünen wie auch die Neos hätten daraufhin aus Protest die Sitzung verlassen.

Foto: Lerch

“Hat seine Hormone nicht im Griff”

Daniel Zadra von den Grünen nahm den Fall im Landtag zum Anlass um über “Frauen in der Politik” zu diskutieren. “Ich fürchte, er hat seine Hormone nicht im Griff”, so Zadra. Dass die Parteifreunde im Stadtrat die Aussagen stillschweigend zur Kenntnis nahmen ist laut Zadra eine zusätzliche Schmach für die betroffenen Frauen. Auch Sabine Scheffkecht berichtete von persönlichen Angriffen in der Politik, woraufhin ihr der ÖVP-Abgeordnete Albert Hofer zu einem Jobwechsel riet.