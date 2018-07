Feldkirch: Berchtold bezeichnet grüne Stadträtin als "intelligenzbefreit"

Schwere Vorwürfe: Bei der öffentlichen Stadtvertretersitzung in Feldkirch kam es am Dienstag scheinbar zu einem Eklat. Bürgermeister Wilfried Berchtold habe die grüne Stadträtin Marlene Thalhammer als "intelligenzbefreit" und "dumm" bezeichnet.

“Blickten verlegen zu Boden”

“Bürgermeister Berchtold meint offensichtlich, in seinen Allmachtphantasien entscheiden zu können, wer intelligent ist und wer nicht. Oder aber er hat seine Erregung nicht im Griff. Anders ist es nicht erklärbar, wieso ein Bürgermeister in einem öffentlichen Wutanfall mit Beleidigungen um sich schlägt”, erklären Thalhammer und die Liste Feldkirch Blüht per Aussendung. “Im Jubiläumsjahr Feldkirch 800 betont Berchtold stets die humanistische Tradition von Feldkirch. Wenn Beleidigungen dieser Art zum politischen Stil gehören, dann hat der Herr Bürgermeister nicht verstanden was Humanismus ist.”