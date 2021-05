Vater von Assange im Interview: So geht es seinem Sohn

John Shipton, Vater des inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange, im "Vorarlberg LIVE"-Exklusiv-Interview.

"Vorarlberg LIVE" mit einer Sonderausgabe zum Tag der Pressefreiheit.

John Shipton reist seit Jahren unermüdlich um die Welt, um für die Freilassung seines Sohnes Julian Assange zu werben. Aufgrund der Corona-Pandemie kann er Australien derzeit allerdings nicht verlassen.

Die US-Justiz wirf Julian Assange vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Assange habe damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht, lautet der Vorwurf. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat.

"Geist ungebrochen"

"Ich habe ihn seit März 2020 nicht mehr gesehen", sagt Assanges Vater, John Shipton, am Montag bei Vorarlberg LIVE. Seit über zwei Jahren sitzt der Wikileaks-Gründer nun schon in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis in vollständiger Isolation. Immerhin könne Assange inzwischen regelmäßig mit seinem Vater und seiner Partnerin telefonieren, wenn auch nur zehn Minuten pro Anruf. Körperlich gehe es seinem Sohn derzeit nicht sonderlich gut, so Shipton. Sein Geist sei allerdings ungebrochen.

Von dem US-Demokraten Biden erhofft sich Shipton eine Begnadigung für seinen Sohn, sollte er ausgeliefert werden. Immerhin hatte Ex-Präsident Barack Obama der Whistleblowerin Chelsea Manning die Haftstrafe erlassen.

Nils Melzer

Sonderberichterstatter der UNO zum Thema Folter im Interview

In seinem Buch "Der Fall Julian Assange" hat sich der Jurist ausführlich mit den Vorwürfen rund um den WikiLeaks-Gründer beschäftigt. Im Interview mit Joachim Mangard gibt Nils Melzer spannende Einblicke in den aufsehenerregenden Fall:

Evelin Schallert

Vorarlbergs Stimme für Julian Assange im Interview

Die gebürtige Brandner Unternehmerin Evelin Schallert hat sich dem Kampf für die Freilassung von Julian Assange verschrieben. Dank ihr stand die weltbekannte Installation des italienischen Künstlers Davide Dormino "Anything To Say" für einen Tag am Lünersee.

Ashwien Sankholkar

Investigativ-Journalist bei "Dossier"

Kürzlich verklagte die OMV das Investigativ-Magazin Dossier aufgrund kritischer Berichterstattung, zog dann aber zurück. Im Studio spricht der Investigativ-Journalist Ashwien Sankholkar über Berichterstattung in Zeiten von Message Control & Co.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.



(VOL.AT)