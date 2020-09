Vandalismus in Höchst: 3.000 Euro Belohnung für Hinweise

Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte August, doch immer noch sucht die Polizei nach den Vandalen, die die Mittelschule in Höchst schwer beschädigten.

Bislang unbekannte Täter begaben sich in am Abend des 17.08.2020 bis zum 18.08.2020, 04:49 Uhr, in die VIVO Mittelschule Höchst und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Klassenräume im Schulgebäude und beschädigten bzw. verunstalteten diverse Gegenstände.