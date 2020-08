Brand in Höchster Schule - Es war Brandstiftung

Polizei sucht Zeugen für Brandstiftung, Einbruch und schwere Sachbeschädigung in Höchster Mittelschule.

Die Polizei Vorarlberg hat nun nähere Erkenntnisse zum gestrigen Brand in einer Höchster Schule gewinnen können. Bislang unbekannte Täter begaben sich in am von Montagabend bis Dienstagfrüh in die VIVO Mittelschule Höchst und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Klassenräume im Schulgebäude und beschädigten bzw. verunstalteten diverse Gegenstände. Weiters versprühten die Täter zwei Feuerlöscher im Gebäude, heißt es am Mittwoch im Polizeibericht.