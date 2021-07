Van der Bellen und Wallner enthüllten Soundinstallation

Das Besuchsprogramm führte LH Markus Wallner und Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Abschluss auch zum Poolbar Festival nach Feldkirch.

Bundespräsident Alexander van der Bellen enthüllte am Freitagabend (23. Juli) zum Abschluss seines Vorarlberg-Besuches im Rahmen des Poolbar Festivals in Feldkirch gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner eine Soundinstallation der Hohenemser Künstlerin Carolyn Amann. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie vielfältig Kunst sein kann. Die Musik hat die Macht uns mitzureißen und zu bewegen", so der Landeshauptmann. "Einmal mehr zeigt sich, wie vielfältig das kulturelle Programm in Vorarlberg ist", zeigt sich Wallner beeindruckt.

self all Open preferences.

Vielseitiges Vorarlberg

Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen ging mit dem Besuch des Poolbar Festivals sein diesjähriger Vorarlberg-Besuch im Rahmen der Eröffnung der Bregenzer Festspiele zu Ende. Er zeigte sich dabei besonders beeindruckt, wie vielseitig Vorarlberg in den verschiedenen Bereichen der Kunst und Kultur aufgestellt ist.

self all Open preferences.

Soundinstallation

Seit elf Jahren schreibt die Stadt Hohenems einen eigenen Literaturpreis für deutschsprachige AutorInnen nichtdeutscher Erstsprache aus. Heuer wurde auch erstmals ein Jugendpreis ins Leben gerufen: der aUGUST* – ein Preis der Sprache, in ideengebender Kooperation mit Frauke Kühn, der Leiterin des zukünftigen Vorarlberger Literaturhauses. Bei aUGUST* spricht die junge Generation selbst frei und direkt heraus. Der Name des Preises geht auf den gebürtigen Hohenemser August Brentano (1828 bis 1886) zurück, der in die USA auswanderte und dort "Brentano’s" gründete, New Yorks größte und führende Buchhandelskette im 19. Jahrhundert. Seine Geschichte steht für die literarische Identität der Stadt Hohenems, verkörpert Weltoffenheit und Multikulturalität. Das * steht für die Vielfalt des Preises, der sich an jede Identität und Lebensweise richtet. AutorInnen, JournalistInnen, SprachkünstlerInnen und Schreibbegeisterte zwischen 14 und 21 Jahren waren aufgerufen, ihren Beitrag zum Thema Fort & Bewegung – in Anlehnung an ein Motto der Ticketliteratur des Poolbar Festivals – einzureichen.

self all Open preferences.

Installation in Tiefgrage

Herausgekommen sind drei Preistexte, die von der Literatin und Dramatikerin sowie gebürtigen Hohenemserin Carolyn Amann in eine Soundinstallation verwandelt werden. Mit Unterstützung der Firma HF Technik, ZM3 und des Poolbar Festivals lässt sich die Installation in der Tiefgarage Reichenfeldgasse erleben: Spannende und inspirierende Momente manifestieren sich in einer einzigartigen Textfläche – eine ganz besondere Erfahrung.

Poolbar Festival

Das Poolbar Festival im Bereich des alten Hallenbads in Feldkirch, bei dem täglich Liveauftritte stattfinden, findet noch bis zum 15. August statt. Die Veranstaltungen sind openair und finden bei jeder Witterung statt. Infos und Tickets unter: www.poolbar.at