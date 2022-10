Van der Bellen in Vorarlberg klar in Führung

BP-Wahl 2022: Die ersten Hochrechnungen sind um 17 Uhr gekommen. Das vorläufige Ergebnis für Vorarlberg unterscheidet sich von dem des Bundes.

Zahlen aus den Bezirken/Gemeinden

Ganz Vorarlberg leuchtet grün. In jeder Gemeinde steht Van der Bellen an erster Stelle. Am wenigsten in Bludenz mit 56,64 Prozent und am meisten in Bregenz mit 62,55 Prozent. In den Gemeinden Silbertal und Gaschurn wählten Van der Bellen laut ersten Hochrechnungen unter 50 Prozent der wahlberechtigten Vorarlberger.