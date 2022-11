V+: Das haben Sie am Wochenende vielleicht verpasst

Was die Leser am Wochenende interessierte.

Gratis-Tattoo-Entfernung, 500 Krampusse in Bregenz, ein nicht ganz friedliches Derby - und was dem Drohanrufer nach dem schlechten Scherz in Dornbirn nun blüht: Diese Themen bewegten die Leser am Wochenende.

Die meistgelesenen Artikel auf V+:

10. Übergriff auf Patientin: Arzt entlassen

9. Koblach: Das war die Brandursache

8. Tinnitus nach Zahnbehandlung

7. Müssen weg von "mehr, mehr, mehr..."

6. Einziges Kaffeehaus seiner Art in Vorarlberg

5. So sieht eine Tattoo-Entfernung aus

4. 500 Krampusse rennen durch Bregenz

3. Immobilienmarkt bricht ein

2. Derby war nicht ganz friedlich

1. Amokdrohung: Was dem Anrufer nun droht