Vorarlberger erlöst ab sofort gratis von Tattoo-Sünden

Kostenlose Tattoo-Entfernung für alle, mittels 200.000-Euro-Laser, direkt über der Grenze: VOL.AT war zu Gast bei Manuel Fitz (Riverside-Ink) in St. Margrethen. Zeitrafffer-Video von einem Kundentermin.

"Mit dem Angebot wollen wir allen Menschen helfen, die sich von einem ungeliebten Tattoo verabschieden wollen. Oder vielleicht Opfern von Pfuschern wurden. Wir bieten das Ganze kostenlos an. Natürlich auch in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht auch für ein Cover-up im Anschluss bei einem Künstler aus unseren Studios entscheiden. Das ist aber keine Voraussetzung für die kostenlose Tattoo-Entfernung", betont Manuel Fitz, der in St. Margrethen und weiteren Städten in der Schweiz Tattoo-Studios betreibt. Riverside-Ink befindet sich direkt am Höchster Grenzübergang in St. Margrethen, das Angebot richtet sich damit selbstverständlich auch an die Vorarlberger Bevölkerung.