Uroma bricht Weltrekord: 102-Jährige springt Fallschirm für den guten Zweck

"Das Beste kommt zum Schluss", dachte sich wohl die Australierin Irene O'Shea. Mit einem Tandemsprung aus 4300 Metern Höhe machte sie sich nun zur neuen Weltrekordhalterin. Mit 102 Jahren ist sie die älteste Fallschirmspringerin der Welt.

Springen für den guten Zweck

Mit ihren Sprüngen will die abenteuerlustige Dame jedoch nicht auf ihre eigene Person, sondern auf die Gesellschaft für Motoneuronerkrankungen in Südaustralien aufmerksam machen. Diese Organisation erforscht die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und andere Erkrankungen des motorischen Nervensystems. Da Irenes Tochter an einer solchen Erkrankung starb, will die betagte Australierin nun Geld für die Forschung sammeln.