Urlaubsfrust und MTB-Rekord

Michael Nachbaur, Geschäftsführer von High Life Reisen und Mountainbiker Elias Schwärzler heute um 17 Uhr zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Es brennt – in Italien, Türkei, Kroatien, Bulgarien. Die Waldbrände an der Mittelmeerküste lassen Touristen ihren Urlaub abbrechen und Menschen in Panik ausbrechen. Wie sehr die aktuelle Lage die Menschen auch in Vorarlberg verunsichert, erzählt Michael Nachbaur von High Life Reisen. Mit ihm redet Pascal Pletsch heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“ über zurückgehende Buchungszahlen und Urlaubsfrust.