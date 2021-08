Kassenverträge, Aerosol-Forschung und Atomkraft

ÖGK-Vorarlberg Obmann Manfred Brunner, Aerosol-Experte Dr. Gerhard Scheuch und Umweltaktivistin Hildegard Breiner heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

all

all

self

self

Das Corona-Virus verbreitet sich durch Aerosole, winzige ausgeatmete Tröpfchen in der Luft, die in geschlossenen Räumen zur Ansteckung führen. Dr Gerhard Scheuch ist Physiker und Aerosol-Experte. Er plädiert für Raumluftfilter, regelmäßiges Lüften und Veranstaltungen im Freien, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Über den aktuellen Stand der Forschung und den Sinn mancher Corona-Maßnahmen redet er heute mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".