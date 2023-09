Urlaubsfoto schuld? Ukraine zerstört Putins Superwaffe!

Ein Urlaubsfoto könnte das russische Militär teuer zu stehen gekommen sein: Ein Schnappschuss von der Krim könnte den Standort eines S-400-Systems verraten haben.

Wert liegt zwischen 500 Millionen und 1,1 Milliarden Euro

Die Ukraine bedankt sich

Lokale Anwohner filmten Explosionen in der Nacht. Auf den Aufnahmen ist aus der Ferne eine große Feuersäule am Himmel zu erkennen. Jewpatorija, ein bekannter Kurort, beherbergt auch mehrere Militäreinrichtungen, wie Natalja Humenjuk, Pressesprecherin der Heeresstelle „Süd“ in der ukrainischen Armee, mitteilte.

Das US-Institut for the Study of the War (ISW) merkte an, dass geolokalisierte Bilder zeigten, dass russische Streitkräfte eine S-400-Batterie in der Nähe von Jewpatoria stationiert hatten. Die Explosion ereignete sich am selben Ort, an dem 2022 ein S-400-System stationiert war.