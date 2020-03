Unzufrieden mit dem Marktwert: Ronaldo blockt "Transfermarkt"

Nachdem die Plattform "Transfermarkt" den aktuellen Marktwert von Cristiano Ronaldo veröffentlichte, soll der Profi-Fußballer den Account auf Instagram blockiert haben.

Er ist einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Dennoch wird C. Ronaldo von vielen seiner Kritiker gerne als "Diva" bezeichnet. Nun scheint er diesen Ruf abermals zu bestätigen.

Ronaldo blockiert "Transfermarkt"

Die Fußball-Plattform "Transfermarkt" veröffentlichte auf ihrem Instagram- Account eine Liste der Spieler mit den höchsten Marktwerten. Dabei schätzte man Ronaldos Wert auf 77 Millionen, was nur Platz 4 in der Serie A bedeutete. Der Portugiese soll davon so genervt gewesen sein, dass er den Account von "Transfermarkt" kurzerhand blockierte.