Monster-Kopfballtor von Crisitano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat mit einem Traumtor aus luftiger Höhe die Schwerkraft herausgefordert und die Tifosi in einen Begeisterungstaumel versetzt.

Wie Michael "Air" Jordan : Der portugiesische Weltstar schraubte sich bei seinem 2:1-Siegtreffer (45.) per Kopf für Juventus Turin bei Sampdoria Genua unglaubliche 2,56 m in den Abendhimmel - und ließ sogar den Gegner von seiner außergewöhnlichen Fußballkunst schwärmen.

Kennt man nur aus der NBA

"Er stand eineinhalb Stunden in der Luft", sagte Sampdoria-Trainer Claudio Ranieri: "Ronaldo hat etwas getan, was man sonst nur in der NBA sieht. Wir haben zwar verloren, wurden aber von zwei Meisterwerken versenkt."

"Volare, oh oh"

Der Corriere dello Sport fühlte sich an den Schlager "Nel blu dipinto di blu" (In Blau gemaltes Blau) erinnert und titelte mit dessen berühmter Zeile "Volare, oh oh" (Fliegen). Das Tor müsse "in allen Fußballakademien gezeigt werden", hieß es weiter.