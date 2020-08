Unwetter und Starkregen: Vorarlberg kam glimpflich davon

Aufgrund der mehrtägigen Starkregenfälle am Wochenende mussten die Vorarlberger Einsatzkräfte seit Freitag zu insgesamt 46 Einsätzen ausrücken, allein am Sonntag waren es 36.

Überflutete Keller und Unterführungen

Entwarnung am Rhein

Mit dem Nachlassen der Regenfälle konnte auch am Rhein Entwarnung gegeben werden. Die starken Niederschläge im Einzugsgebiet des Flusses in Graubünden hatten den Pegel des Alpenrheins bei Lustenau deutlich ansteigen lassen. Die Abflussspitze war am Sonntagabend mit einer Abflussmenge von 1.400 Kubikmetern pro Sekunde erreicht, der Fluss trat in die Vorländer über. Die Lage wurde seit Freitagabend laufend beobachtet und analysiert. Eine Überflutung blieb den ansässigen Gemeinden aber glücklicherweise erspart. "Der Abfluss war aufgrund einer günstigeren Verteilung der Regenfälle in der Schweiz dann geringer als vorhergesagt", so Mathias Speckle von der Rheinbauleitung Österreich am Montag.