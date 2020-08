Rhein-Pegel steigt deutlich - Bisher keine großen Schäden

Mit den anhaltenden Regenfällen der vergangenen Tage ist auch der Pegel des Rhein merklich gestiegen. Trotzdem war für die Einsatzkräfte die Lage bisher ruhig.

Das am Sonntagmorgen in Koblach aufgenommen Video zeigt wie viel Wasser der Rhein aktuell führt. Große Schäden durch die starken Regenfälle gab es im Land bisher aber nicht zu verzeichnen.

Rheinvorländer bleiben gesperrt

Am Alpenrhein bleibt die Situation unverändert. Die Abflussspitze wird auf Sonntagabend erwartet. Die Fuss- und Radwege in den beiden Vorländern ab Diepoldsauer Rheinbrücke bis zum Bodensee bleiben aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt, warnt die Internationale Rheinregulierung. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, sich aus Sicherheitsgründen nicht in der Nähe des Rheins aufzuhalten.

Samstagabend berichtete der ORF Vorarlberg von sieben Feuerwehreinsätzen, die meisten davon wegen Wassereinbruch in Kellern.

Wetterprognose für Sonntag

Am Sonntag regnet es weiterhin häufig mit wechselnder Intensität. Erst in den Abendstunden lässt der Regen dann deutlich nach. Schnee fällt tagsüber noch bis rund 2500 Meter, am Abend bis rund 2000 Meter. Die Sonne macht sich weiterhin rar, in den schwächeren Niederschlagsphasen oder auch Regenpausen sind lediglich ein paar Aufhellungen möglich. Höchstwerte: 12 bis 15 Grad.

In der ersten Nachthälfte klingen die Schauer ab. Nach Mitternacht ist es überall trocken und die Wolken lockern etwas auf. Verbreitet bleiben in den Tälern und Niederungen aber Nebel und Restwolken zurück. Tiefstwerte: 7 bis 10 Grad.

Kurze Verschnaufpause am Montag

Tiefdruckeinfluss bestimmt auch zu Wochenbeginn das Wetter in Vorarlberg. Am Vormittag setzt sich die Sonne gegen Nebel und Restwolken durch. In der feuchten Luft entstehen mit der Einstrahlung bald Quellwolken, welche am Nachmittag vor allem über dem Bergland einige Schauer bringen. Die Schneefallgrenze liegt im Gebirge um 2400 Meter. Tiefstwerte: 7 bis 10 Grad. Höchstwerte: 15 bis 18 Grad.