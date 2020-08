Regen lässt nach - am Wochenende wird's wärmer

Nach den starken Regenfällen vom Wochenende lockert das Wetter ab Montag etwas auf. Der Dienstag bringt einige Regenschauer, die Temperaturen bleiben kühl. Am Freitag meldet sich der Altweibersommer.

Am Montag brechen die Wolken und Nebelfelder auf, zumindest zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. In der feuchten Luft entstehen mit der Sonneneinstrahlung aber bald dichte Quellwolken, die am Nachmittag vor allem über dem Bergland wieder einige Regenschauer bringen. Es bleibt mit Höchstwerten von 15 bis 19 Grad recht kühl für diese Jahreszeit.

Überwiegend bewölkt mit wenig Sonne zeigt sich auch der Dienstag. Über den Tag verteilt ist mit einigen Regenschauern zu rechnen, am häufigsten im Bregenzerwald. Am Mittwoch brechen Restwolken und Hochnebel langsam auf, es wird vor allem über dem Rheintal und am Bodensee recht sonnig. Nach wie vor herrscht aber schwacher Tiefdruckeinfluss und so ist am Nachmittag über den Bergen erneut mit Regenschauern zu rechnen.