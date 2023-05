Unwetter-Katastrophe: Ist der Urlaub in Italien in Gefahr?

Todesfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche haben das beliebte Urlaubsland hart getroffen. Was bedeutet das für Ihren Urlaub in Italien?

Nach den schweren Unwettern und den Überschwemmungen der vergangenen Woche kämpft die italienische Adria-Region Emilia Romagna um den Neustart des Tourismus. Pumpen waren in den letzten Tagen am Strand vom Rimini im Dauereinsatz, um die überschwemmten Strandanlagen vom Wasser zu befreien. Wegen der hohen Wellen infolge der Unwetter wurden Kabinen, Liegen und Sonnenschirme weggefegt. Die Schäden in Italien sind enorm.