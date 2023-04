Achtung! Inkassobrief nach einem Urlaub in Italien - das kann teuer werden

Mögliche Strafen im Briefkasten nach Italien-Urlaub: Nachforderungen bei Autobahngebühren sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Der Italien-Urlaub lockt viele Reisende in die malerischen Regionen von Südtirol, die Toskana oder sogar weiter südlich entlang des Stiefels bis nach Kalabrien. Doch bei der Autobahnfahrt in Italien ist Vorsicht geboten, denn bei der Zahlung der Autobahngebühren kann es zu ungeplanten und vorhersehbaren Problemen kommen, die im schlimmsten Fall zu Nachforderungen durch Inkassounternehmen wie Nivi S.p.A. führen. Und das sollte man nicht ignorieren. Darauf hat auch das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) hingewiesen.

Wenn unbewusst Mautschulden entstehen

Die Autobahnmaut in Italien ist anders als in Österreich oder der Schweiz geregelt, hier wird nach gefahrenen Strecken abgerechnet. Sollte die Zahlung der Maut aus unterschiedlichen Gründen nicht gelingen, wird man rechtlich zur Nachzahlung verpflichtet. Im Falle einer misslungenen Kartenzahlung oder einer falsch gewählten Spur an der Mautstation könnten unbewusst Mautschulden entstehen, die später vom Inkassobüro Nivi S.p.A. eingefordert werden.