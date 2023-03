Italien: Bis zu 600 Euro Strafe, wenn gegen dieses Verbot verstoßen wird

Nichtraucher werden sich freuen - auf Raucher kommen in Italien hingegen harte Zeiten zu.

Rauchverbot auch im Außenbereich von Bars und Haltestellen

43.000 tote Raucher pro Jahr in Italien

Das seit 20 Jahren geltende Gesetz zur Bekämpfung der Nikotinsucht in Italien soll novelliert werden, um das Rauchen in Lokalen und Restaurants zu verbieten und die Werbung für Nikotinprodukte und E-Zigaretten zu verbieten. Experten schätzen, dass in Italien jedes Jahr mindestens 43.000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben.