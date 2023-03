Regeln verschärft: Das erwartet Urlauber in Italien

Urlaubsziel Italien: Wichtige Regeln und Besonderheiten für Touristen in diesem Jahr.

Beschränkung von Autos

Neue Regeln

Auch in anderen Regionen Italiens gibt es neue Regeln. In Sardinien müssen sich Touristen im Voraus über eine App für einen Platz an einigen Stränden anmelden und dafür etwa sechs Euro bezahlen. An einigen weißen Sandstränden darf man kein Badetuch auslegen, sondern nur Matten, um die Natur zu schützen. In den Bergregionen wie Südtirol und Trentino werden die Ankünfte von Touristen rund um den See und am Pragser Wildsee begrenzt. Es gibt Projekte zur Begrenzung des Autoverkehrs und zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus in der Region.