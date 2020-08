Unter diesen Bedingungen kannst du auf ein Bregenz Handball Match gehen

Bregenz Handball klärt seine Fans auf, unter welchen Bedingungen diese ab September ein Match besuchen können.

In drei Wochen startet Bregenz Handball in die neue Saison. Zum Auftakt am 05. September erwarten die Bregenzer die HSG Graz. Doch wie muss man sich ein Handball-Match in Zeiten von Corona vorstellen?